Kuzey Makedonya'da Elektrik Krizi İlan Edildi

ÜSKÜP, 24 Aralık (Xinhua) -- Kuzey Makedonya hükümeti, elektrik üretimi için gerekli ağır akaryakıt tedarikinde yaşanan zorluklar nedeniyle tüm ülkede elektrik tedarik krizi ilan etti.

Hükümetten salı günü yapılan açıklamada Kriz Yönetim Sistemi Koordinasyon ve Yönetimi Yönlendirme Komitesi'nin önerisi üzerine kabul edilen kararın, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 gün süreyle geçerli olacağı belirtildi.

Petrol türevlerinin zorunlu rezervlerinin ücretsiz olarak serbest bırakılacağı ve elektrik santrallerinin ağır akaryakıt tüketimlerini hükümete ve Maliye Bakanlığı'na bildirmelerinin zorunlu tutulacağı kaydedildi.