Kuzey Makedonyalı Atlı Jimnastik sporcusu, ülkesini yurt dışında temsil ediyor - Son Dakika
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Kuzey Makedonyalı Atlı Jimnastik sporcusu, ülkesini yurt dışında temsil ediyor

21.05.2022 14:09

Kuzey Makedonyalı 13 yaşındaki Atlı Jimnastik sporcusu Angelina Buleska, ülkesinde bu sporla ilgili kulüp veya federasyon olmamasına rağmen azimle çalışarak Kuzey Makedonya'yı yurt dışında temsil ediyor.

Kuzey Makedonyalı 13 yaşındaki Atlı Jimnastik sporcusu Angelina Buleska, ülkesinde bu sporla ilgili kulüp veya federasyon olmamasına rağmen azimle çalışarak Kuzey Makedonya'yı yurt dışında temsil ediyor.

Sporcunun becerisine ve özverisine ek olarak, insan ve hayvan arasında mükemmel bir şekilde kurulmuş uyumlu ilişkiye ihtiyaç olan ve yaklaşık 2 bin yıl önce Roma Oyunları sırasında ortaya çıkan atlı jimnastiğin popülaritesi hala sürüyor.

Atlı Jimnastik sporcusu Angelina Buleska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde bu sporla ilgili kulüp veya federasyon olmamasına rağmen hayalini gerçekleştirme yolundaki zorlukları, bu sporla tanışmasını ve gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı.

Balkanlarda bu spor üzerine çalışmalar yapan tek kişi olduğunu söyleyen Buleska, atlara olan sevgisini ilk kez 3 yaşında edindiğini söyledi. Bu sevgisini icra ettiği spor aracılığıyla ortaya koyduğunu, mükemmelliği yurt dışında aradığını anlatan Buleska, "Ata binebilmem daha kolay olsun diye Kuzey Makedonya'da sadece antrenmanları ve kuvvet egzersizlerini yapabiliyorum. At ile egzersizleri ise Hollanda'ya gittiğimde yapıyorum." diye konuştu.

Kuzey Makedonya'yı Belçika'daki bir yarışmada temsil etti

Antrenmanlarını 5 senedir Hollanda'da de Wittegheit'te yapan Buleska, hocası Meta Jans öncülüğünde 22 Nisan'da Kuzey Makedonya'yı Belçika'nın Peer şehrinde düzenlenen CVI Grote-Brogel yarışmasında temsil etti.

Hollanda'da antrenman yaparken öncelikle statik tahtadan atta çalıştığını anlatan Buleska, "İlk önce bunda antrenman yapıyorum, ardından esnemek için yerde egzersiz yapıyorum. Ben atı hazırladıktan, temizleyip eyeri koyduktan sonra antrenör atı ısıtırken ben esneyip koşuyorum. Sonra at üzerinde antrenmanlarımı yapıyorum." dedi.

Çalışmaları sırasında yaşadığı ilginç bir anıyı anlatan Buleska, "En ilginci, bir keresinde attan düşme egzersizi yapmamdı. Bunu öğrenmem, attan düşmeyi öğrenmem gerektiği benim için bir şoktu. Çünkü her an kayıp düşmen, atın durması mümkün." ifadelerini kullandı.

Azmiyle spor dünyasında zorluklarla karşılaşan gençlere örnek olmak istediğini kaydeden Buleska, çok çalışarak ve isteyerek hiçbir şeyin imkansız olmadığı mesajını paylaştı.

Kuzey Makedonyalı Atlı Jimnastik sporcusu, ülkesini yurt dışında temsil ediyor
Kuzey Makedonyalı Atlı Jimnastik sporcusu, ülkesini yurt dışında temsil ediyor
Kuzey Makedonyalı Atlı Jimnastik sporcusu, ülkesini yurt dışında temsil ediyor
Kuzey Makedonyalı Atlı Jimnastik sporcusu, ülkesini yurt dışında temsil ediyor

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Kaynak: AA

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