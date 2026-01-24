Kuzeyboru'dan İlbank'a Deplasman Galibiyeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kuzeyboru'dan İlbank'a Deplasman Galibiyeti

24.01.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'nde İlbank'ı 3-1 yenerek ligdeki 6. galibiyetini aldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tuncay Kandemir, Sadık Canyurt

İlbank: Ece Morova, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Merve Tanyel, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, Beren Yeşilırmak, Ezgi Akyıldız, Aysun Aygör)

Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük (Dilek Kınık Ekşi, Ege Melisa Bükmen, Lila Şengün, Nilsu Şen, Enweonwu, Lozo, Merve Çepni)

Setler: 11-25, 25-22, 24-26, 20-25

Süre: 115 dakika (21, 33, 31, 30)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda İlbank'ı 3-1 yendi.

Bu sonuçla Kuzeyboru ligdeki 6. galibiyetini alırken, İlbank, 15. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuzeyboru'dan İlbank'a Deplasman Galibiyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

18:11
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük’e karşı yok
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:34:18. #7.11#
SON DAKİKA: Kuzeyboru'dan İlbank'a Deplasman Galibiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.