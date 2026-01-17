Kuzeyboru\'dan Temiz Galibiyet

Salon: Aksaray
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Lozo, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Ayşe Çürük)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Tikhomirova, Beliz Başkır, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara)
Setler: 25-19, 25-22, 25-16
Süre: 79 dakika (24, 30, 25)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Kuzeyboru, seyircisi önünde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
