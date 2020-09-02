Kuzguncuk Tünelinde asker konvoyu yapan şahıslara polis göz açtırmadı - Son Dakika

Kuzguncuk Tünelinde asker konvoyu yapan şahıslara polis göz açtırmadı

İSTANBUL - Üsküdar'da Kuzguncuk Tüneli içerisinde asker uğurlama konvoyu yaparak trafiği yavaşlatan ve çevreye rahatsızlık veren kişilere toplamda 16 bin 986 TL para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince 01 Eylül günü saat 21. 30 sıralarında, Üsküdar Kuzguncuk Tüneli içerisinde asker uğurlama konvoyuna rastlanıldı. konvoyun Tünel içerisinde trafiği yavaşlattığı ve çevreyi rahatsız edecek davranışlarda bulunduğu görülmesi üzerine; konvoy Beylerbeyi sarayı önüne kadar takip durduruldu.

34 SC 3397 plakalı araç sürücüsü I. Ş. 34 AVD 69 plakalı araç sürücüsü B. Ç. K. 34 TV 1677 plakalı araç sürücüsü H. Y. olmak üzere toplam üç sürücüye; araçları,kamunun huzurunu bozacak ve kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek maddesinden her sürücüye ayrı ayrı 132 TL olmak üzere toplamda 396 TL Trafik İdari Para cezası uygulandı, ayrıca araç sürücülerine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanununun 282. Maddesine istinaden her sürücüye ve araç camından sarkan 2 yolcuya ayrı ayrı 3 bin 150 TL toplamda 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca konvoyda plakaları tespit edilip ikazlara uymayan; 34 VA 5418 ve 34 KU 2362 plaka sayılı araçlara araçları, kamunun huzurunu bozacak ve kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek maddesince 132 TL ve trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtasının uyarı ve işaretlerine uymamak maddesince her araca ayrı ayrı 288 TL olmak üzere toplamda 840 TL trafik idari para cezası uygulandı.