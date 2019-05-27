Son Dakika Haberleri: Kvitova, Fransa Açık'tan çekildi

Kvitova, Fransa Açık'tan çekildi

2 saat önce

Tek kadınlarda dünya 6 numarası Petra Kvitova, sakatlığı nedeniyle Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndan (Roland Garros) çekildiğini açıkladı.

Kvitova, Fransa Açık'tan çekildi, System.String[]
Tek kadınlarda dünya 6 numarası Petra Kvitova, sakatlığı nedeniyle Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndan (Roland Garros) çekildiğini açıkladı.
Çek tenisçi Kvitova, Twitter adresinden paylaştığı mesajda, Roland Garros'ta oynayamayacağı için hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Sol kolumda birkaç haftadır ağrı hissediyorum ve kontrollerde ikinci derece yırtık tespit edildi. Turnuvada yer alamayacağım için üzgünüm ama oynarsam sakatlığım kötüye gidebilir. Gelecek sene buraya dönmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Rumen Sorana Cirstea, iki grand slam şampiyonluğuna sahip Kvitova'nın çekilmesiyle şanslı kaybeden olarak Fransa Açık ilk turuna çıkmaya hak kazanan Sloven Kaja Juvan ile eşleşti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:11 Kaynak: AA
Twitter, Tenis, Roland Garros, Fransa, Spor
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