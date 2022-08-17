KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? KYK bursuna 2022 - 2023 zam geldi mi? - Son Dakika
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KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? KYK bursuna 2022 - 2023 zam geldi mi?

17.08.2022 20:50
KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? KYK bursuna 2022 - 2023 zam geldi mi?

Üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından KYK kredi ve burs ücretlerini araştırmaya başlayan üniversite adayları "KYK kredi ve bursu ne kadar oldu, zam geldi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? KYK bursuna 2022 - 2023 zam geldi mi?

Her yıl zamlı ödenen KYK kredi-burs ve yurt ücretleri bu yıl ne kadar olacak merak ediliyor. Bu kapsamda ''KYK kredi - burs ve yurt ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi?'' sorularına yanıt aranıyor. Peki, KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? KYK bursuna 2022 - 2023 zam geldi mi? İşte detaylar haberimizde...

KYK BURSU NE KADAR OLDU 2022-2023?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

KYK KREDİ-BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Eylül ayında başlaması bekleniyor. 2021-2022 yurt başvuruları, 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden başlamıştı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022-2023 dönemi KYK yurt ücretleri ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak asgari ücret ek zammının ardından yurt ücretlerine zam gelmesi bekleniyor. KYK yurt ücretlerinin 500 ila 800 TL arasında olması tahmin ediliyor.

Özel yurt fiyatları da il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Bu sene özel yurt fiyatlarının yıllık 20 bin ile 80 bin TL arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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Ösym, Soğuk Haber, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? KYK bursuna 2022 - 2023 zam geldi mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? KYK bursuna 2022 - 2023 zam geldi mi? - Son Dakika
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