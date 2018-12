Kyk'dan Çınaraltı Gençlik Söyleşileri Kapsamında "Modern Zamanın Prangaları" Konferansı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Bilecik İl Müdürlüğünce organize edilen "Modern Zamanın Prangaları" adlı konferans büyük ilgi gördü.Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezde düzenlenen "Modern Zamanın Prangaları" adlı konferans Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can , Kredi Yurtlar Kurumu Bilecik İl Müdürü İsmail Şen ve kurum müdürleri katıldı. Prof. Dr. Sinan Canan'ın konuşması olarak katıldığı konferansa Bilecik'te eğitim gören üniversite öğrencileri büyük ilgi gösterdi."Bu proje gençliğin medeniyetimizin tarih, kültür ve sanat mirası ile buluşturmak planlandı"Programın açılış konuşması yapan KYK Bilecik İl Müdürü İsmail Şen, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Çınaraltı Geçlik Söyleşileri projesinin ulusal veya uluslararası başarılar elde etmiş, topluma örnek olmuş ve kamuoyu tarafından kabul görülmüş, kişileri ve gençleri bir araya getiren, gençlerin ilgi odağı haline gelen çok kapsamlı bir proje olduğunu söyledi. Bu proje kapsamında gençlere medeniyet tarihi başta olmak üzere birçok alanda bilgiler verildiğini kaydeden Şen, konuşmasına şöyle devam etti;"Bu proje gençliğin medeniyetimizin tarih, kültür ve sanat mirası ile buluşturarak yeni Türkiye 'nin yeni bir neslin inşasına katkı sunmayı, günümüzün problemlerine çözüm bulmayı hedeflemektedir. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz üniversite gençlerimizin akademik başarısının kaliteli ve nitelikli eğitim almalarını bağlı olduğu kadar barındıkları mekanlarda kendilerine sağlanacak iyi yaşam koşulları ve bu mekanlarda kendilerine hayata hazırlayacak nitelikli faaliyetlerin kalitesi ile de doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Bu gerçeklikten hareketle yurtlarımızın birer barınma mekanı olmasının yanında eğitim merkezine dönüştürme adına barınan öğrencilerimizin dersleri dışındaki serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, aralarında dostluk kardeşlik duygularını geliştirmek amacıyla birçok kurs, sosyal sportif faaliyetler ve akademik kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Bugün itibari ile de teknolojinin süratle ilerlediği ve hayatımızın bir parçası haline geldiğini görmekteyiz. Bu akşam da vücudumuzun kontrol mekanizması olan beynimizi ve buna bağlı olarak teknolojiyi nasıl kullanmamız ve nasıl istifade etmemiz, nelerden uzak durmamız gerektiği noktasında istişare edeceğiz.""Öğrencilerimizin yararına olan bütün etkinliklere imkanlarımız ölçüsünde katkı veriyoruz"Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise yaptığı konuşmada; Bilecik Belediyesi olarak eğitim ve öğrencilerin yararına olan bütün etkinlik ve programlara katkı vermeye çalıştıklarını söyledi. Bilecik'te çok güzel ve anlamlı bir çalışmanın gerçekleştirildiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Nihat Can; "Çınaraltı Gençlik söyleşileri adında güzel bir programdayız. Her zaman söylediğimiz gibi teknolojiyi yerinde, iyi, doğru ve gerektiği kadar kullanmamız lazım. Biz belediyeler olarak da bu konuda öğrenci kardeşlerimizi, seminer ve toplantılarda bilgilendiriyoruz. Bu akşamda çok değerli konuklarımız bizleri bu konuda bilgiler sundu. Bilecik Belediyesi olarak bizim daha önceki yıllarda gerçekleştirdiğimiz bir projemiz vardı. Akıllıyım Çünkü Teknoloji Bağımlısı Değilim adıyla. Bu projemiz gerçekten çok olumlu sonuçları sağladı ve üyesi olduğumuz Sağlıklı Kentler Birliği tarafından birincilik ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda UNİCEF üzerinden de bir yarışmaya katılma hakkı kazandık. Ben bu anlamda böyle güzel bir programın düzenlenmesinde emeği olan bütün paydaşlara tekrar teşekkür ediyorum" dedi."İnsanların verilerini para kazanmak amacıyla kullanan sistemlerin sıkıntıları bilinçli kullanıcılardır"Daha sonra Psikolog Tuba Karacan'ın moderatörlüğinde son zamanlarda artarak devam eden teknoloji bağımlılığı ve sosyal medya kullanımına yönelik söyleşi gerçekleştirdi. "Modern Zamanın Prangaları" adlı konferansın konuşması olarak katılan Üsküdar Üniversitesi çalışanı Prof. Dr. Sinan Canan, dünyada herkese ulaşabilmenin artık çok kolay olduğunu anlatarak, "Çok özgür ve açık bir ortam. Ama bir bakınız, hangi kanallarda neler yapıyoruz. Sosyal medyada birçok uygulamayı bedava kullanıyorsunuz ve saatlerinizi geçiriyorsunuz. Eğer bir şeye para ödemeyip bu kadar eğleniyorsanız satın alınan mal sizsiniz. Eğer siz kendi bilincinizi kullanarak yönlendirmezseniz o bilgiyi toplayan, o sosyal medyayı kuran ve sizin bilgilerinizi alan yapılar, sizin bilgilerinizi ve milyonlarca insanın bilgilerini alarak kitlesel pazar yönetimi yapıyorlar. Size daha iyi mal nasıl satabilirler onun planıydı ve mal satıyorlar gerçekten. Ama biz dışarıda yan yana oturduğumuzda onlarla iletişimde kullandığının adap ve muaşeret kuralları birebir internette kullanabilirsiniz. Kendi gerçek kimliğiniz ile gerçek hayattaki kibarlığınız yalnız iletişim gerçekliğinizde orada geçebilirsiniz. Orayı gerçekten akıllıca kullanabilirsiniz. Bu sefer sistemi bozuyorsunuz. Çünkü bu insanların verilerini para kazanmak amacıyla kullanan sistemlerin sıkıntıları bilinçli kullanıcılardır. Bilinçli olarak işini görüp o cihazı kapatabilenlerdir. O cihazı gerçek iletişimde gelişim amacıyla kullananlardır. Bugün kafaya taktığınız herhangi bir konuda 3 ay içerisinde sadece Youtube kullanarak uzman olabilirsiniz. Bakın çok büyük konuşuyorum. Nükleer enerji mühendisi olabilirsiniz. Çalışkansanız 3 ay içinde bunu yapabilirsiniz. Her türlü bilginin olduğu yerlerde kendimize soralım. 'Biz ne ile vakit geçiriyoruz', 'bize ne ile vakit geçirtiyorlar'. Bunu kırmanın çok kolay bir yolu var. Bunu sadece biraz daha farklı kullanarak, kendimiz için kullanarak bu prangayı kırmamız da yardımcımız var artık" dedi.Öğrencilerin de sorularının cevap bulduğu etkinlik sonunda çekilen kuralar ile 10 öğrenciye Bilecik Belediyesi sponsorluğunda hediye çekleri verilirken, bir öğrenci de tablet hediye edildi. Etkinlik öncesi Belediye Başkanı Nihat Can, Psikolog Tuba Karacan ve Prof. Dr. Sinan Can'a Bilecik toprağından yapılan kahve fincanı takımı hediye etti. - BİLECİK