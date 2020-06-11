La Liga, 93 günlük "koronavirüs" arasından derbiyle dönüyor! Sevilla'nın iddaa oranı... - Son Dakika

La Liga, 93 günlük "koronavirüs" arasından derbiyle dönüyor! Sevilla'nın iddaa oranı...

Bu bir ilandırSEVILLA - REAL BETIS10 Mart'ta oynanan "Eibar - Real Sociedad" maçı sonrası koronavirüs arasına giden İspanya La Liga, tam 93 günlük hasret sonrası bir derbiyle, "Sevilla - Real Betis" ile geri dönüyor!

La Liga, 93 günlük

Bu bir ilandır


SEVILLA - REAL BETIS


10 Mart'ta oynanan "Eibar - Real Sociedad" maçı sonrası koronavirüs arasına giden İspanya La Liga, tam 93 günlük hasret sonrası bir derbiyle, "Sevilla - Real Betis" ile geri dönüyor!


Sevilla'yı en son UEFA Avrupa Ligi'nde "Son 16" yolcusu etmiş, ligde de 4 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamışken bırakmıştık...


Orta sahanın önemli isimlerinden Nemanja Gudelj, son Atletico Madrid maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. TD Julen Lopetegui, orta alanın ortasında bir dönem Galatasaray'dan da tanıdığımız Fernando'ya formayı verecektir.


Lopetegui'nin canını sıkabilecek tek eksik, hafif sakatlığı bulunan Lucas Ocampos olabilir. Arjantinli kanat oyuncusu, Sevilla'nin ligde yakaladığı 4 maçlık yenilmezlik serisine attığı gollerle damgasını vurmuştu - boşu yoktu!


Real Betis ise koronavirüs arasına gitmeden önce Real Madrid'i 2-1'le geçmeyi başarmıştı. 6 maçlık galibiyet hasreti ile çıktıkları maçta Sergio Ramos, Marcelo ve Thibaut Courtois'nın kötü oyunlarına Nabil Fekir, Andres Guardado ve kenardan gelen Cristian Tello ile karşılık verip müthiş bir zafer elde etmişlerdi.


Derbide, Sevilla deplasmanında sezonun büyük kısmında yararlanamadıkları Juanmi'yi bir kez daha kullanamayacaklar. William Carvalho'nun durumu ise maç saati netlik kazanacak.


Hücum hattında Fekir'in yanında yeni sözleşme uzatan Loren Moron ve istikrar abidesi, 39'luk Joaquin olacak.


%53'lük kesim koronavirüs salgını sonrası oynanacak ilk maçta, derbide, ev sahibine güveniyor...


Geçmiş zaman olur ki... Real Betis'in Sevilla'ya en attığı en güzel derbi golleri!




Real Sociedad, Real Betis, La Liga, Sevilla, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:04 

Son Dakika Spor La Liga, 93 günlük 'koronavirüs' arasından derbiyle dönüyor! Sevilla'nın iddaa oranı... - Son Dakika Spor
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