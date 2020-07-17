La Liga'da şampiyon Real Madrid

İspanya La Liga'nın 37'nci haftasında Real Madrid, kendi sahasında Villarreal'i 2-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini 29'uncu dakikada Karim Benzema açtı. Real Madrid bu golle birlikte 1-0 öne geçerken, ilk yarı da bu skorla sona erdi.

77'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Benzema, penaltıdan kaydettiği golle takımını şampiyonluk yolunda rahatlattı: 2-0. 83'te Villarreal, Iborra ile farkı bire indirse de müsabakanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Real Madrid, ligimin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

34'ÜNCÜ LİG ŞAMPİYONLUĞU

2 sezonluk aranın ardından yeniden şampiyonluğa uzanan Real Madrid, bu şampiyonlukla birlikte lig tarihindeki 34'üncü zaferini kazanmış oldu. Şampiyonluk sayısını 34'e çıkartan Madrid ekibi, en yakın takipçisi Barcelona (26) ile arasındaki şampiyonluk farkını 8'e çıkartmış oldu.