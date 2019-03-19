La Scala'dan Suudi Arabistan'a ret
1 saat önce
İtalya'nın Milano şehrindeki La Scala Operası'nın yönetim kuruluna, Suudi Arabistan'ın üye yapılmasını öngören anlaşma reddedildi.
İtalya'nın Milano şehrindeki La Scala Operası'nın yönetim kuruluna, Suudi Arabistan'ın üye yapılmasını öngören anlaşma reddedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:45
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