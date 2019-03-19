Son Dakika Haberleri: La Scala'dan Suudi Arabistan'a ret

La Scala'dan Suudi Arabistan'a ret

1 saat önce

İtalya'nın Milano şehrindeki La Scala Operası'nın yönetim kuruluna, Suudi Arabistan'ın üye yapılmasını öngören anlaşma reddedildi.

La Scala'dan Suudi Arabistan'a ret, System.String[]
İtalya'nın Milano şehrindeki La Scala Operası'nın yönetim kuruluna, Suudi Arabistan'ın üye yapılmasını öngören anlaşma reddedildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:45 

Ekonomi
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