Laboratuvarda yöre yemekleri ve dünya mutfağından örnekler uygulamalı öğretilecek - Son Dakika

Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) açılan Gastronomi Laboratuvarı'nda öğrencilere yöresel yemekler ve dünya mutfaklarından örnekler uygulamalı öğretilecek.

DÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda oluşturulan Gastronomi Laboratuvarı, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanı Müyesser Güzel, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aytaç Coşkun ve Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan tarafından gerçekleştirildi.

Açılışın ardından gezilen laboratuvarda hazırlanan yemek, tatlı ve içecekler sergilenerek, konuklara ikram edildi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aytaç Coşkun, önemli bir eğitim merkezini açtıklarını belirtti.

Burada öğrencilerin yöresel yemeklerin yanı sıra dünya mutfağından lezzetleri de öğrenebileceğini kaydeden Coşkun, birçok yeni yemek tasarımlarının yapılacağını belirtti.

Öğrencilerin eğitim görmesi açısından böyle bir laboratuvara ihtiyaç olduğunu ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:

"Daha da ilerleterek sadece öğrencilere değil, çocuklara yönelik birçok aktivite yaparak, bölge halkını da bu işin içine katacağız. Gastronomi turizmi son dönemlerde özellikle revaçta. Diyarbakır bu turizm alanında önemli bir merkez. Burada yapılacak çalışmalar, gastronomi turizmine önemli katkılar sunacak. Laboratuvarda yetişen öğrencilerimizin istihdamı çok yüksek. Türkiye ve yurt dışında birçok alanda burada yetişen öğrenciler istihdam fırsatı bulacak."

"Hedefim bölgenin mutfağını, Türkiye ve dünyaya tanıtmak"

Aşçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Gülcan Yaldız ise üniversitede böyle bir imkan sağlandığı için çok şanslı olduğunu belirtti.

Yaldız, "Uygulama yapabileceğimiz laboratuvarımızın olması bizi ileriye taşıyacaktır. Daha çok uygulama yaparak, yöreye hakim olabileceğiz." dedi.

2. sınıf öğrencisi Zülfü Deniz, laboratuvarda geniş ortamda daha rahat çalışma olanağı sunulduğunu ifade etti.

Yemek yapmayı sevdiği için bu bölümü seçtiğini anlatan Deniz, "Bu bölümü okumanın nedeni farklı kültürlerden lezzetleri öğrenmek ve tanıtabilmek. Doğu ve Güneydoğu'nun kültürünü, lezzetlerini daha çok kişiye ulaştırmak istiyorum." diye konuştu.

2. sınıf öğrencisi Berivan Karataş da bölgenin ve dünya mutfağı üzerine uygulamalar yaptıklarını anlattı.

Karataş, "Laboratuvar bizlere çok şey katacak. Çünkü aşçılık teorik bir meslek değil. Mutfağa girip elimizin yatkın olması gerekiyor. Hedefim bölgenin mutfağını, Türkiye ve dünyaya tanıtmak. Bunlar basit ve küçük hedefler değil ama yapacağımıza inanıyorum. Yöremizin bütün tatlarını tanıtmak istiyorum." ifadelerini kullandı.