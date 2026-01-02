Laçin Ulu Cami Yeniden Açıldı

Çorum'un Laçin ilçesinde tadilatı tamamlanan Laçin Ulu Cami, yeniden ibadete açıldı.

Çorum Belediyesince hayırsever vatandaşların da katkılarıyla yürütülen tadilat çalışmalarında caminin dış cephesi onarılarak boyandı.

Yeni bir şadırvan inşa edilen, tuvalet ve gasilhane bölümü yenilenen caminin çevresi de yeniden düzenlendi.

Elektrik tesisası ve ses sistemi yenilenen camide yerden ısıtma sistemi kuruldu, yeni halılar serildi.

Tadilat nedeniyle 1 Ekim'den bu yana ibadete kapalı olan Ulu Cami, törenle ibadete açıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt, yeniden ibadete açılan Ulu Cami'nin ilçeye hayır getirmesini temenni etti.

Törende Kur'an okunduktan sonra İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal tarafından dua edildi.

Törenin ardından Ulu Cami'de cuma namazı kılındı.

Törene İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir de katıldı.