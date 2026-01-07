Ladik Belediyesinin 2026 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan'ın başkanlığındaki toplantıda, 2026 yılında meclisin tatil günü, denetim komisyonu seçimi, meclis başkan vekili ve üyelerinin huzur hakkı, sözleşmeli memurların sözleşmesi konuları ele alındı.
Baştan, 2026 yılının ülkeye ve ilçeye bereketli, huzurlu günler getirmesini temenni etti.
Son Dakika › Güncel › Ladik Belediyesi 2026 Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?