Son Dakika Haberleri: Ladik Hem'den Oryantasyon Kursu

Ladik Hem'den Oryantasyon Kursu

53 dakika önce

Ladik Halk Eğitim Merkezince (HEM) oryantasyon kursu açılacağı bildirildi.

Ladik Hem'den Oryantasyon Kursu, System.String[]
Ladik Halk Eğitim Merkezince (HEM) oryantasyon kursu açılacağı bildirildi.

Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun oryantasyon belgesi bulunmayan usta öğreticilere yönelik açılacağını söyledi.

Oryantasyon eğitiminin zorunlu olduğunu vurgulayan Ayyıldız, "Kursumuz halk eğitim merkezimizde görev yapacak usta öğreticilerin mesleki tecrübesine katkı sağlamak amacıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda düzenlenecek. Kursumuz 25 Şubat-1 Mart tarihlerinde yapılacak. Kursu başarıyla tamamlayanlar, alacakları belgeyle kurs verebilecek. Eğitim almayan öğreticilere ise halk eğitim merkezlerinde görev verilmeyecek." dedi.

Ayyıldız, kursa katılacaklar için son başvuru tarihinin 18 Şubat olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:35 Kaynak: AA

Ladik, Güncel
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