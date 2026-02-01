(ANKARA) - Sol Parti, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde iki parti üyesinin, "Laik Demokratik Cumhuriyet" pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
Sol Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gözaltıların şeriata ve faşizme karşı asılan "Laik demokratik Cumhuriyet" pankartı nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Türkiye'ye dayatılan ABD güdümlü Taliban rejimine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Ülkemizin geleceğine sahip çıkacak, laikliği ve demokrasiyi savunacağız" denildi.
Son Dakika › Güncel › Laik Pankart Nedeniyle Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?