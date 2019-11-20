Sinop Kültür ve Turizm Derneğince bu yıl ikincisini düzenlenen Sinop Lakerda Festivali değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, amacının Sinop'ta tarihsel olarak 3002 yıllık bir geçmişe sahip ve balıkçılık kültürünün bir parçası olan "lakerda" üretimini teşvik etmek, böylece bu geleneğin geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.



Çobanoğlu, Sinop Lakerda Festivali kapsamında bu yılki çalışmalarını geçen yıldan çok daha kapsamlı sürdürdüğünü ifade ederek, "Biz festival öncesin yaptığımız basın toplantısında gerçekleştireceğimiz etkinlikleri açıklamıştık, hepsini gerçekleştirdik. Tabii, festivalde yaşanan bazı aksaklıklar oldu. Ancak yine de düşündüğümüzden çok daha fazla festivale katılım oldu, çok ilgi gördü. Burada şunu gördük, Sinop'un bu tür kültürel sosyal aktivitelere ihtiyacı var. Hafta sonuna denk gelmesiyle burası sanki AVM dolaşan insanlar gibi bir sürü katılımcı oldu. Herkes kendine ait bir aktivite buldu. Gelen misafirler kendilerine göre bir şeyler öğrendi. Çeşitli seminerlerimiz söyleşilerimiz oldu, bunlar da oldukça ilgi gördü. Dolu dolu geçen bir festivale ev sahipliği yaptık" dedi.



Çobanoğlu, lakerdayı salt bir balık yapımı olarak ele almadığını belirterek, "Lakerdanın Sinop'un ekonomisi ve turizmine etkisini sorguladık. Tarih, kültür, sanat, mizah, müzik ve hatta balık konulu cam ve seramik ürünlerin üretimine kadar geniş bir yelpazede yediden yetmişe herkesin katılımına açarak Sinoplulara, sahip oldukları hazinenin değerini hatırlatmaya bilmeyenlere ise Sinop'un bu alandaki yeri ve önemini anlatmaya çalıştık" diye konuştu. - SİNOP