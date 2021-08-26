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Laleli'de Ordu Caddesi trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Laleli'de Ordu Caddesi trafiğe kapatıldı

26.08.2021 14:33

İstanbul'da Tarihi Yarımada'da bulunan önemli semtlerinden Laleli'nin Ordu Caddesi ile çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da Tarihi Yarımada'da bulunan önemli semtlerinden Laleli'nin Ordu Caddesi ile çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı.

Fatih'e bağlı önemli bir çekim merkezi olan ve her gün dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Laleli semtindeki Ordu Caddesi ve çevresindeki sokaklar, 10.00-21.00 saatleri arasında resmi, lojistik ve turistik araçlar dışında trafiğe kapatıldı. Buna göre; yayalaştırılan cadde ve sokak üzerinde iş yeri ve işletmecileri bulunanlar yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini yalnızca gece 21.00'den sabah 10.00'a kadar gerçekleştirebilecek. "Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaştırma ve Trafik Sirkülasyonu Projesi' UKOME kararıyla hayata geçirildi.

'LALELİ'DEKİ TİCARETİ BİR ADIM İLERİYE TAŞIMAK İSTİYORUZ'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 'Fatih'de ticaretin ve turizmin ağırlıklı olduğu bölgede geçmiş yıllardan beri çeşitli kapatma kararları var. Laleli'nin 80'den fazla sokağına da günün belirli saatlerinde kapatma kararları olduğu için girilemiyor. 2016 yılında alınan kararlarla alt ve üst Laleli bölgesinde Ordu Caddesi'nin trafiğe kapatılma konusu vardı. Bu kararı uygulamaya geçirmiş olduk. Bu karar bu bölgede ticaret ve turizmin getirdiği keşmekeşi ortadan kaldırdı. Bu kararın yıllardır uygulanması bekleniyordu. Altyapı çalışmaları yapıldı. Bariyer ve plaka tanıma sistemleri tamamlandı. Bölgede yaklaşık 40'a yakın zabıta hizmet veriyor. Esnafımızın hemen hemen tamamına yakını, turistler, ticaret amaçlı gelen tüccarlar ve vatandaşlar bu durumdan memnunlar. Bu karar İstanbul'da son zamanlarda alınan önemli kararlardan. Laleli'deki ticareti bir adım ileriye taşımak istiyoruz' dedi.

Hayata geçirmeyi planladıkları projelerden bahseden Turan sözlerini şöyle noktaladı:

'Süleymaniye bölgesi için de yıllardır çalışılan bir projemiz var. Yakın dönemde İlgili bakanlık ve İBB ile birlikte Süleymaniye bölgesinde benzer bir çalışmamız olacak. Ticaretin önemli yerlerinden olan Gedikpaşa'yla ilgili yeni kararlar alacağız.'

'LALELİ'YE 60 ÜLKEDEN TURİST GELİYOR'

Laleli Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyüpkoca, 'Uygulama başlayalı iki hafta oldu. Esnaf, turist ve vatandaşlarımız bu uygulamadan çok memnun. İnsalar yürüken huzurla yürüyor. Araçların ses ve egzoz kirliliği ile alana girmek için saatlerce bekleme sorunu ortadan kalktı. Şu an ürün getiren araçlar yarım saat içerisinde ürünlerini indiriyorlar. Müşteri bu bölgede rahatça hareket edebiliyor. Laleli'ye 60 ülkeden turistler geliyor. Yaptığımız istatistiklere göre bu durumdan memnuniyetsizlik hiç yok. Ufak tefek sıkıntıların dışında hemen hemen hiç problemimiz yoktur' diye konuştu.

Laleli'de Ordu Caddesi trafiğe kapatıldı
Laleli'de Ordu Caddesi trafiğe kapatıldı
Laleli'de Ordu Caddesi trafiğe kapatıldı
Laleli'de Ordu Caddesi trafiğe kapatıldı
Laleli'de Ordu Caddesi trafiğe kapatıldı
Laleli'de Ordu Caddesi trafiğe kapatıldı

Ordu Caddesi, İstanbul, Ticaret, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Laleli'de Ordu Caddesi trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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