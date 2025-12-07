Lando Norris F1'de Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Lando Norris F1'de Şampiyon Oldu

Lando Norris F1\'de Şampiyon Oldu
07.12.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

McLaren pilotu Lando Norris, Abu Dabi GP'sinde üçüncü olup sezonu 423 puanla şampiyon tamamladı.

Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'sinde üçüncü olan McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, 423 puanla sezonu şampiyon olarak tamamladı. Norris böylece kariyerinde ilk kez şampiyon oldu.

Formula 1'de sezonun 24. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si, 5 bin 281 metre uzunluğundaki Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı sürücü Max Verstappen, 1: 26: 07.469 derecesiyle birinci oldu ve bu sezon 8. kez kazandı.

Yarışı McLaren pilotları Oscar Piastri ikinci, Lando Norris de üçüncü olarak tamamladı. Norris bu sonuçla 423 puanla şampiyon şampiyon oldu. Büyük Britanyalı sürücü böylece kariyerindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

26 yaşındaki pilot, Formula 1'de bu sezon 7 yarış kazandı. Nando Norris; Avustralya, Monaco, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan, Meksika ve Brezilya'da düzenlenen yarışları birinci olarak bitirdi.

Şampiyon olan Lando Norris'in ardından Max Verstappen 421 puanla ikinci ve Oscar Piastri de 410 puan üçüncü oldu.

Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 423 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 421 puan

3 - Oscar Piastri (Avustralya): 410 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 319 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 242 puan

Takımlar

1 - McLaren: 833 puan

2 - Mercedes: 469 puan

3 - Red Bull: 451 puan

4 - Ferrari: 398 puan

5 - Williams: 137 puan - İSTANBUL

Kaynak: İHA

McLaren, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lando Norris F1'de Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:09:07. #7.13#
SON DAKİKA: Lando Norris F1'de Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.