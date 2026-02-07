Lang Ailesi'ne Epstein Soruşturması - Son Dakika
Lang Ailesi'ne Epstein Soruşturması

07.02.2026 12:05
Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen Jack Lang ve kızı Caroline Lang hakkında Fransa'da soruşturma açıldı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili paylaşılan belgelerde adı geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang ve kızı Caroline Lang hakkında Fransa'da ön soruşturma açıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Epstein'le iletişimde olduğu ortaya çıkan Lang ve Caroline Lang hakkında dün ön soruşturma başlatıldı.

Fransa'daki Ulusal Mali Savcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu ön soruşturmanın "ağırlaştırılmış vergi kaçakçılığına dayalı para aklama" suçundan açıldığı belirtildi.

Savcılık, ön soruşturmanın Mediapart internet sitesinin Lang ve kızı Caroline Lang'le ilgili ortaya çıkardığı olaylar ve Epstein ile olası mali bağlarla ilgili olduğunu bildirdi.

Lang'ın kızı, yönetici olduğu sendikadan istifa etmişti

Mediapart, Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgelere dayandırdığı haberde, Epstein'ın 2016'da "vergi cenneti" olarak da bilinen ABD'ye ait Virgin Adaları'nda kurduğu bir şirketin hisselerinin yarısının Lang'ın kızı Caroline Lang'a ait olduğunu ortaya koymuştu.

Epstein dosyasındaki belgelerde adı 900'den fazla kez geçen Caroline Lang, bu olayın ortaya çıkmasının ardından Bağımsız Yapımcılar Sendikasındaki (SPI) genel sekreterlik görevinden istifa etmişti.

Eski Bakan Lang'ın ismi, Epstein belgelerinde 600'den fazla kez geçiyor

Eski Bakan Lang'ın adı, Epstein dosyası kapsamında yayımlanan belgelerde 600'den fazla kez yer alıyor.

Belgelere göre, Lang, Epstein'e Paris'te farklı kültürel geziler önerirken, Epstein ise eski Fransız Bakan'a Fas'a gitmesi için Nisan 2017'de uçağını ödünç veriyor.

Bir başka e-postada ise Lang'ın çocukların dini ve cinsellik eğitimi hakkında Epstein'e sorular sorduğu görülüyor.

Epstein'in Mart 2019'da ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a gönderdiği bir mesajda, Paris'teki Louvre Müzesi'nin önünde Lang ile yan yana çektirdikleri bir fotoğraf da yer alıyor.

Kaynak: AA

