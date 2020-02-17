Lapseki'de 2 ayda 406 sokak hayvanı kısırlaştırılarak aşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lapseki'de 2 ayda 406 sokak hayvanı kısırlaştırılarak aşılandı - Son Dakika

Lapseki'de 2 ayda 406 sokak hayvanı kısırlaştırılarak aşılandı

7 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2 ay içerisinde 406 sokak hayvanı kısırlaştırılarak aşılaması yapıldı.

Lapseki'de 2 ayda 406 sokak hayvanı kısırlaştırılarak aşılandı, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2 ay içerisinde 406 sokak hayvanı kısırlaştırılarak aşılaması yapıldı.


Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu, Lapseki- Çardak Hayvanları Koruma Derneği, Göktürk Hayvanları Koruma Derneği tarafından AktieZwerfhonden desteği ile gerçekleşen son operasyonlarda 206 sokak hayvanı daha kısırlaştırıldı. Böylelikle son 2 ayda kısırlaştırılıp aşısı yapılan hayvan sayısı 406'ya ulaştı. İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen ilaçlarla aşılaması yapılan hayvanlara küpeleme metodu uygulandı.


"Bölgede çalışmalarımız devam edecek"


Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonundan yapılan açıklamada, "Büyük emek veren, uyguladıkları modern teknikler ile can dostlarımızın hemen operasyon sonrası sağlıklı biçimde ayağa kalkmasını sağlayan Veteriner Hekimlerimiz Murat Bekhan, Şişli Belediyesi Veteriner Hekimi Necdet Uğur, Veteriner Hekim Deniz Yungan, Teknikerlerimiz Hüseyin Başaran ve Ali İşcan'a teşekkür ederiz. Ayrıca projemizin planlanmasında destek olan Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı Dr. Erdal Doğan, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ve çalışmaya katılan personellerine; destekleri için Orman Su İşleri Müdürlüğü, Çanakkale Veteriner Hekimler Odası, Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne gönülden teşekkür ederiz. Bölgede çalışmalarımız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
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