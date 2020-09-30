Lapseki'de Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği eylül ayı toplantısı yapıldı.

Kaymakam Dr. Fatih Çelikkaya başkanlığındaki toplantıya 38 köy muhtarı ile İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Çelikkaya, ilçeye yeni atandığını ve köy ziyaretlerine başladığını söyledi.

Birliğin amacının, köylerde yaşayanların sorunlarının çözülmesi olduğunu belirten Çelikkaya, "İmkanlarımız ve maddi durumumuz el verdiği sürece sorunlarınızı çözmek istiyoruz. Yaptığım köy ziyaretlerinde içme suyu noktasında sıkıntı olduğunu gördüm. Ayrıca bizleri ziyarete gelen ve görüştüğümüz muhtarların çoğunluğu köylerinde içme suyu sıkıntısı olduğunu bize ilettiler. Biz bunları planlıyoruz. İnşallah 2021 yılı içinde çözeceğiz." dedi.

Toplantı, Lapseki Özel İdare Müdür Vekili Aydın Şafak Kılıçaslan tarafından okunan gündem maddelerinin görüşülmesiyle tamamlandı.