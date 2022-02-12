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Lapseki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı Hasan Gök oldu - Son Dakika

Lapseki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı Hasan Gök oldu

12.02.2022 19:47
Lapseki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı Hasan Gök oldu

Lapseki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda başkanlığa Hasan Gök seçildi.

Lapseki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda başkanlığa Hasan Gök seçildi.

Lapseki Belediyesi Sahil Sosyal Tesisleri'nde yapılan kongrede mevcut başkan İbrahim Ergin ile Hasan Gök, yarıştı.

Seçimlerde 84 oy alan Hasan Gök, odanın yeni başkanı olurken, İbrahim Ergin ise 74 oy aldı.

Kongreye, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, CHP İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç, İYİ Parti İlçe Başkanı Yakup Uzun, DEVA Partisi ilçe Başkanı Hüseyin Duman ve çok sayıda esnaf katıldı.

Hasan Gök başkanlığındaki yönetim kurulunda Ömer İnan, Murat Dalkıran, Kemal Çakın, Ali Topçu, Suat Çekmece, İbrahim Evciment, denetim kurulunda ise Anıl Çetin, Mustafa Canbaz ve Selim Kaya yer aldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lapseki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı Hasan Gök oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lapseki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı Hasan Gök oldu - Son Dakika
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