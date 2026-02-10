Laricani, Husilerle Umman'da Görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Umman'da Husilerin (Ensarullah Hareketi) Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile bir araya geldi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Laricani, Umman'a yaptığı ziyaret kapsamında başkent Maskat'ta Ensarullah Hareketi Sözcüsü Abdusselam ile görüştü.

Laricani'nin Abdusselam ile bölgedeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, İran ile ABD arasında 6 Şubat'ta Umman'da yapılan müzakereler sonrasında dün Maskat'a gitmişti.

Laricani, Maskat'ta Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya gelmişti.

Ali Laricani'nin ziyareti sırasında nükleer müzakerelere ilişkin ABD'ye Tahran'ın mesajını ilettiğine dair bilgiler uluslararası basında yer almıştı.