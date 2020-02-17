Larkin, Euroleague'de sezonun MVP'si ödülüne aday - Son Dakika
Son Dakika Spor Larkin, Euroleague'de sezonun MVP'si ödülüne aday - Son Dakika Spor

Larkin, Euroleague'de sezonun MVP'si ödülüne aday

7 saat önce

Turkish Airlines Euroleague'de sezonun en değerli oyuncu (MVP) adayları belli oldu.

Larkin, Euroleague'de sezonun MVP'si ödülüne aday, System.String[]

Turkish Airlines Euroleague'de sezonun en değerli oyuncu (MVP) adayları belli oldu. Adaylar arasında, Türk Milli Takımı oyuncusu olan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin de yer aldı.

THY Euroleague'in resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile en değerli oyuncu (MVP) adayları açıklanırken, Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin ve Maccabi FOX Tel Aviv oyuncusu Scottie Wilbekin de adaylar arasında gösterildi.

MVP adayları arasında Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'in yanı sıra Barcelona'dan Nikola Mirotic, CSKA Moskova'dan Mike James, Panathinaikos OPAP'tan Nick Calathes, Real Madrid'den Anthony Randolph ve Valencia Basket'ten Bojan Dubljevic yer aldı.


A Milli Futbol Takımı, Shane Larkin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mesut Urgancılar: Fikret Orman döneminde alınan daireler ortada yok
Ahmet Çakar'dan gündem yaratacak iddia: Siyaset değil başka tezgah var Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde yok Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı: Hedefim Avrupa'da oynamak

Son Dakika Haberleri
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:31:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Larkin, Euroleague'de sezonun MVP'si ödülüne aday - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]