Lastiği patlayınca karşı şeride geçti: 1 yaralı - Son Dakika

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas - Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. B.G. idaresindeki 42 AAZ 485 plakalı FİAT marka otomobilin lastiği seyir halindeyken patladı. Lastiğin patlaması üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek durdu. Kazada, araç sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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