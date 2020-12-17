Lastik botta sürüklenen 23 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

Kuzey Ege Denizi 'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım istediği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, motor arızası yapıp sürüklenen lastik bottaki 23 kaçak göçmeni kurtardı.Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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