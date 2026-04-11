Latif Doğan’dan çarpıcı sözler: “Bu meslekte her şey var, kendini kaybedebilirsin”

11.04.2026 14:04
Yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşan Nur Ertürk’ün Haberler.com'da sunduğu “Nur Ertürk ile Hayatın İçinden” programına konuk olan Latif Doğan, ailesine verdiği önemi ve sanat dünyasının bilinmeyen yönlerini çarpıcı ifadelerle anlattı. Ünlü sanatçının samimi açıklamaları dikkat çekti.

Uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönen Nur Ertürk, “Nur Ertürk ile Hayatın İçinden” programıyla Haberler.com izleyicisiyle buluştu. Programın dikkat çeken konuğu şarkıcı Latif Doğan, hem özel hayatına hem de sanat dünyasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Samimi açıklamalarıyla öne çıkan Doğan, özellikle aile kavramı ve sanat camiasındaki risklere ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

Latif Doğan, ailesini her şeyin önünde tuttuğunu vurguladı. Sanat dünyasının riskli yönlerine dikkat çeken Doğan, gençlere önemli uyarılarda bulundu. Ünlü sanatçı, bu camiada doğru çevrenin ve güçlü değerlerin hayati önem taşıdığını ifade etti.

“HAYATIMDAKİ EN ÖNEMLİ DEĞER”

Programda hayatına dair önemli detaylar paylaşan Latif Doğan, en büyük önceliğinin ailesi olduğunu güçlü ifadelerle dile getirdi. Aile bağlarının korunmasının bireysel mutluluğun yanı sıra toplumsal denge açısından da büyük önem taşıdığını belirten sanatçı, dostluk ilişkilerinde de bu hassasiyeti gözettiğini söyledi.

“Benim ailemden önce değilsin, çocuklarımdan da önce değilsin” sözleriyle duruşunu net bir şekilde ortaya koyan Doğan, günümüzde aile yapısının zayıflamasının ciddi bir sorun haline geldiğini vurguladı. Sanatçı, güçlü aile bağlarının bireyi hayatta daha sağlam bir noktada tuttuğunu ifade etti.

SANAT CAMİASININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜNÜ ANLATTI

Sanat dünyasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Latif Doğan, bu camianın dışarıdan göründüğünden çok daha farklı dinamiklere sahip olduğunu dile getirdi. Özellikle gençlerin bu alana girerken dikkatli olması gerektiğini belirten Doğan, sanat camiasının riskli yönlerine dikkat çekti.

“Bu meslekte alkol var, uyuşturucu var, her şey var. Kendini kaybedebilirsin” sözleriyle sektördeki tehlikelere işaret eden Doğan, kontrolsüz bir yaşam tarzının sanatçıyı hem mesleki hem de kişisel anlamda yıpratabileceğini söyledi. Bu nedenle bilinçli hareket etmenin ve sağlam bir karaktere sahip olmanın önemine vurgu yaptı.

DOĞRU ÇEVRE VE DİSİPLİN BAŞARININ ANAHTARI

Latif Doğan, sanat dünyasında kalıcı olmanın en önemli unsurlarından birinin doğru insanlarla yol yürümek olduğunu ifade etti. Yanlış arkadaşlıkların kişiyi olumsuz alışkanlıklara sürükleyebileceğini belirten sanatçı, gençlere özellikle çevre seçimi konusunda dikkatli olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Başarıya ulaşmanın kadar o başarıyı sürdürebilmenin de zor olduğuna dikkat çeken Doğan, disiplinli bir yaşam, sağlam değerler ve doğru rehberlikle bunun mümkün olabileceğini söyledi. Sanat hayatında edindiği tecrübeleri paylaşan Doğan, genç sanatçılara örnek olacak nitelikte mesajlar verdi.

Gayrimenkulde sert fren İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü Gayrimenkulde sert fren! İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü
Moda dünyasında kapışma Serenay mı, Barbie mi Moda dünyasında kapışma! Serenay mı, Barbie mi?
61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi 61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Mine Tugay ustasını unutmadı Duygulandıran paylaşım Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Süper Lig devinden Van Dijk bombası Süper Lig devinden Van Dijk bombası
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke

14:24
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
Müzakere öncesi kriz ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
Müzakere öncesi kriz! ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
13:19
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı İşte ilk fotoğraf
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf
13:12
ABD ve İran heyetlerinin başkanları, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
ABD ve İran heyetlerinin başkanları, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
12:18
İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti
İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti
