Latife Hanım Köşkü'nde Tepki Çeken Durum

13.01.2026 13:59
İzmir depreminden sonra kapalı kalan köşk, atıl durumda ve bakımsızlığıyla eleştiriliyor.

İZMİR depreminden sonra tadilata alınacağı gerekçesiyle ziyarete kapatılan Karşıyaka'daki Latife Hanım Köşkü Anı Evi'nin atıl durumu, bahçesinde biriken molozlar ve binanın bakımsızlığı tepkiye neden oldu.

Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi olan Latife Hanım'ın adını taşıyan Karşıyaka'daki Latife Hanım Köşkü Anı Evi, 30 Ekim 2020'deki yaşanan İzmir depremi sonrasında tadilata alınacağı gerekçesiyle ziyarete kapatıldı. Uzun yıllar geçmesine rağmen tadilatı bitirilip açılmayan köşkün atıl durumu, bahçesinde biriken molozlar ve binanın bakımsızlığı tepkiye neden oldu.

'ATATÜRK'ÜN BIRAKTIĞI EMANETLERE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM'

50 yıldır Karşıyaka'da yaşadığını söyleyen Perihan Yüksekkaya (74), "Karşıyakalıyım ve Atatürkçüyüm diyebilmek için Atatürk'ün bize bıraktığı emanetlere sahip çıkmamız lazım. Bu köşk Atatürk'ün eşinden kalma, Latife Hanım'ın köşkü. 5 yıldır tadilatta. Daha önce veliler, öğretmenler çocukları getirip Atatürk'le ilgili her türlü bilgiyi sunuyorlardı ama şimdi yok. İçinde o kadar güzel eşyalar, anılar vardı. Hepsini depoda. 5 yılda o depoda ne olabilir" dedi. Yüksekkaya, tadilatın bir an önce yapılmasını istedi.

'MÜZENİN AÇILMASI KARŞIYAKA VE İZMİR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

İlçede oturan Erdinç Dinçer (56), "30 Ekim'den sonra köşk kapandı, o tarihten bu yana da bakım yok. Çok kötü durumda, molozlar var, camlar temiz değil. Atatürk bizim için çok değerli. Karşıyakalı biri olarak bu köşkün yapılmasını istiyoruz. En önemlisi bakım yok. Bu konuda belediyeye gidip kendim bizzat söylemek istedim ama nasip olmadı, şimdi bu vesile oldu. Mutlu değiliz, müzenin düzeltilip temizlenmesi, açılması Karşıyaka ve İzmir için çok önemli" diye konuştu.

'ÇALIŞMALAR EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK'

Karşıyaka Belediyesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İzmir depreminde hasar gören Latife Hanım Köşkü'nün güçlendirme ve restorasyon projesi belediyemizce hazırlanmış ve 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır. Çeşitli gerekçelerle tamamlanamayan restorasyon çalışmaları için İzmir Valiliği ile görüşmeler yapılmış ve yüzde 95 oranında yatırım desteği sağlanmıştır. Çalışmalar en kısa sürede başlayacak ve tamamlanacaktır. Müzeye ait eserler, özel depolarda saklanmakta, bakımları özenle yapılmaktadır" denildi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

