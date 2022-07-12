Latin Amerika'nın en uzun cam köprüsü fırtınada beşik gibi sallandı - Son Dakika
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Latin Amerika'nın en uzun cam köprüsü fırtınada beşik gibi sallandı

12.07.2022 20:11

Meksika'nın Puebla şehrindeki Latin Amerika'nın en uzun cam köprüsü olan Popocatepetl Sky Bridge etkili olan fırtınada zarar görürken, köprünün camları metrelerce yüksekten yere düştü.

Meksika'nın Puebla şehrindeki Latin Amerika'nın en uzun cam köprüsü olan Popocatepetl Sky Bridge etkili olan fırtınada zarar görürken, köprünün camları metrelerce yüksekten yere düştü.

Meksika'nın Puebla şehrinde dün yaşanan fırtınalı ve yağışlı hava nedeniyle Popocatepetl Sky Bridge adlı cam köprüde ciddi maddi hasar meydana geldi. Köprü fırtınanın etkisiyle beşik gibi sallanırken, köprünün zeminindeki camlar 61 metre yükseklikten yere düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yaşanan olay çevrede bulunan vatandaşlarda paniğe neden olurken, köprünün savrulduğu ve camların düştüğü anların görüntüleri bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

LATİN AMERİKA'NIN EN UZUN CAM KÖPRÜSÜ

Geçtiğimiz sene aralık ayında kullanıma açılan ve 14,36 milyon dolara mal olan Popocatepetl Sky Bridge, hasarın ardından kullanıma kapatılarak tadilata alındı. Puebla şehrindeki iki hoteli birbirine bağlayan köprü 148 metre uzunluğu ve 15 ton ağırlığıyla Latin Amerika'nın en uzun cam köprüsü olma özelliğini taşıyor.

(Saim Sevinç/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Latin Amerika'nın en uzun cam köprüsü fırtınada beşik gibi sallandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Latin Amerika'nın en uzun cam köprüsü fırtınada beşik gibi sallandı - Son Dakika
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