Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 935 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 590 bin 508'e, 150 bin 106 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 21 milyon 230 bin 325'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 280 bin 294 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 765 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 711 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 271 bin 303, vaka sayısı 3 milyon 564 bin 694, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 916 bin 271 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 860'a çıktı.

Son 24 saatte 1655 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 939 bin 251'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 777 bin 796'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 82 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 114 bin 367'ye 1451 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 238 bin 610'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 93 bin 351'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 339'a çıktı.

Vaka sayısı 591 artışla 1 milyon 646 bin 994, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 603 bin 507 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 52 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 999'a, vaka sayısı da 3 bin 427 artışla 528 bin 588'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 475 bin 701 kişi sağlığına kavuştu.