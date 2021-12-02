Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 283 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 614 bin 964'e yükseldi, 11 bin 413 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 105 bin 872'ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 339 bin 118 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 182 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 345 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 294 bin 428, vaka sayısı 3 milyon 891 bin 218, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 248 bin 12 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 58 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 586'ya çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 173 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 71 bin 817'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 911 bin 593'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 597'ye, 1881 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 332 bin 629'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 194 bin 780'e ulaştı.

Arjantin dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi ve 817 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 237 bin 842'ye, can kaybı sayısı 201 bin 209'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 218 bin 490'na yükseldi.