Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

30.06.2022 08:27
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken, son 24 saatte Brezilya'da 277, Meksika'da 31, Peru'da 4, Şili'de 8 ve Guatemala'da 19 kişi hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken, son 24 saatte Brezilya'da 277, Meksika'da 31, Peru'da 4, Şili'de 8 ve Guatemala'da 19 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 277 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 671 bin 125'e yükseldi. 75 bin 925 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 32 milyon 282 bin 879'a çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 31 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 148 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 325 bin 669, vaka sayısı 6 milyon 10 bin 65, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 184 bin 848 olarak kayıtlara geçti.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 kişi öldü ve 1109 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 620 bin 801'e, can kaybı sayısı 213 bin 483'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 586 bin 211'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 58 bin 467'ye çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 106 artışla 3 milyon 979 bin 797, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 880 bin 430 oldu.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 19 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölenlerin sayısı 18 bin 535'e, vaka sayısı 4 bin 342 artışla 905 bin 642'ye ulaştı.

Virüs tespit edilen 854 bin 440 kişi sağlığına kavuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

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