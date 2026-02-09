Lavrov: ABD, Rus enerji hatlarına göz dikti - Son Dakika
Lavrov: ABD, Rus enerji hatlarına göz dikti

09.02.2026 14:57
Lavrov, ABD'nin Rus gazı taşıyan sistemlere müdahale etmeye çalıştığını belirtti.

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'ın Rus gazını Avrupa'ya taşıyan hatları hedef aldığını belirterek, "Avrupa kıtasında, üç yıl önce havaya uçurulan Kuzey Akım'a, Ukrayna gaz taşıma sistemine ve TürkAkım'a göz dikmiş durumdalar" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Diplomatik Çalışmalar Günü" dolayısı ile TV BRICS kanalına bir mülakat verdi. Lavrov, ABD'nin küresel ekonomi üzerindeki hakimiyetini sürdürmek için "haksız rekabet yöntemleri kullandığını ve enerji rotalarını kontrol altına almaya çalıştığını" vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Amerikalılar, dünyanın önde gelen ülkelerine ve tüm kıtalara enerji kaynakları sağlayan tüm güzergahların kontrolünü ele geçirmek istiyor. Avrupa kıtasında, üç yıl önce havaya uçurulan Kuzey Akım'a, Ukrayna gaz taşıma sistemine ve TürkAkım'a göz dikmiş durumdalar" dedi.

Batı'nın, Hindistan ve diğer stratejik ortakların Rusya'dan enerji alımını engellemeye çalıştığını söyleyen Lavrov, "Bize karşı açıkça adil olmayan yöntemler kullanılıyor. Lukoil ve Rosneft gibi Rus petrol şirketlerinin faaliyetleri yasaklanıyor. Başta Hindistan olmak üzere, diğer BRICS ülkeleriyle olan ticaretimizi ve askeri-teknik bağlarımızı kısıtlamaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"NATO ve AB ömürlerinin sonuna yaklaşıyor"

Avrasya'da yeni bir güvenlik mimarisinin gerekliliğini savunan Lavrov, NATO ve Avrupa Birliği'nin mevcut yapılarının artık işlevini yitirdiğini iddia etti.

Bakan Lavrov "NATO ve Avrupa Birliği, ömürlerinin sonuna yaklaşıyor. NATO, Sovyetler Birliği'ne verdiği doğuya doğru genişlememe sözünü tutmadı. Avrupa Birliği ise ülkemizle olan işbirliği altyapısını tamamen yok etti. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) da Batı'nın tek taraflı eylemlerine tamamen teslim oldu" ifadelerine yer verdi.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024 yılında ortaya koyduğu "ortak Avrasya güvenlik mimarisi fikrinin giderek daha fazla ilgi gördüğünü" belirtti.

"Trump yönetimi yaptırımları sürdürüyor"

ABD'deki yönetim değişikliğine de değinen Lavrov, Donald Trump yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte "rekabeti kısıtlama mücadelesinin daha belirgin hale geldiğini" kaydetti. Lavrov, "ABD'nin 'Bidenizmi' reddetmesine rağmen, Rusya'ya yönelik yaptırımların ve kısıtlayıcı yasaların yürürlükte kaldığına" dikkati çekti.

Lavrov, "Biden döneminde kabul edilen ve Rusya'yı 'cezalandırmayı' amaçlayan yasaların hiçbirine itiraz edilmedi. Nisan 2025'te, Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin dondurulmasını da içeren acil durum rejimi uzatıldı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

