Lavrov, AGİT Krizini Görüşmek İçin Toplandı - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

Lavrov, AGİT Krizini Görüşmek İçin Toplandı

06.02.2026 13:16
Lavrov, AGİT Dönem Başkanı Cassis ve Genel Sekreter Sinirlioğlu ile Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ve AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi.

Lavrov, Cassis ve Sinirlioğlu ile başkent Moskova'da toplantı düzenledi.

Toplantı başında konuşan Lavrov, Sinirlioğlu'nun da burada bulunmasının görüşmeyi anlamlı kıldığını belirtti.

Bu görüşmede AGİT'i olumsuz etkileyen küresel süreçlere odaklanacaklarını dile getiren Lavrov, "AGİT şu anda derin bir kriz durumunda ve kendi kendini yok etme tehdidiyle karşı karşıya. Bunun basit bir sebebi var: Birçok Batılı ülkenin Helsinki Nihai Senedi'nde ve sonraki yıllarda AGİT zirvelerinde kabul edilen bildirgelerde yer alan yüksek ilkelerden radikal bir şekilde uzaklaşması." dedi.

Bakan Lavrov, görüşmenin ardından tarafların ayrı ayrı basın toplantıları düzenleyeceklerini bildirdi.

"Bu örgüt için kapıyı açmak üzere buradayım"

AGİT Dönem Başkanı Cassis de görüşmenin önemine işaret ederek, "İsviçre'nin Ukrayna'daki savaşa ilişkin tutumunu tekrarlamak istemiyorum. Bu zaten biliniyor. Ben bu örgüt için kapıyı açmak üzere buradayım. Son üç yıldır farklı görüşlere sahip ülkeler arasında diyalog kurulamaması üzücü. Biz bu yönde ilerlemek istiyoruz." diye konuştu.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakere sürecinin devam ettiğine değinen Cassis, "Örgütün sadece devam eden müzakerelerin son aşamasının desteklenmesi konusunda rol oynaması değil, aynı zamanda barış planı ve ateşkesin uygulanmasına hazırlanmasını da sağlayacak yollar bulmalıyız. Örgütün barış sürecinin izlenmesi için hayati önem taşıdığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cassis, hafta içinde Kiev'e ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Bugün sizlere açık olduğumuz gibi Ukrayna'ya da açık olduğumuzu gösterdik. Savaşı sona erdirmenin yollarını bulmak için diyaloğumuzun yapıcı olacağını umuyorum." dedi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Moskova, Güncel, Son Dakika

