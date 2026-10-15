Lavrov ile Wang Yi Bakü’de görüştü: Ukrayna ve İran’daki savaşlar masada - Son Dakika
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Lavrov ile Wang Yi Bakü’de görüştü: Ukrayna ve İran’daki savaşlar masada

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Lavrov ile Wang Yi Bakü’de görüştü: Ukrayna ve İran’daki savaşlar masada
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Bakü'de bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna ve İran'daki savaşlar ele alındı. Lavrov ve Wang, CICA çerçevesinde iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmenin önemini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile Ukrayna ve İran’daki savaşlar ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın çarşamba akşamı yaptığı açıklamaya göre görüşme, Asya’da İş Birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 7. Zirvesi marjında gerçekleşti. Açıklamada, iki bakanın ikili ilişkilerdeki gelişmeyi “yüksek düzeyde olumlu” değerlendirdiği belirtildi. Bu değerlendirmenin özellikle 2001 yılında imzalanan Rusya-Çin İyi Komşuluk, Dostluk ve İş Birliği Antlaşması’nın 25. yılı vesilesiyle yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Lavrov ile Wang’ın ikili siyasi diyalog başta olmak üzere çeşitli konularda tutumlarını koordine ettiği ifade edildi. CICA çerçevesindeki iş birliği konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğu ve platformun gelecekteki gelişiminin ele alındığı belirtildi. İki tarafın uluslararası platformlarda koordinasyonu güçlendirmenin önemini vurguladığı aktarıldı.

ABD ile ilişkiler de gündemdeydi

Görüşmede ABD ile ilişkiler ile Ukrayna ve İran’daki savaşlara ilişkin gelişmeler de ele alındı. Açıklamada, görüşmenin “Rus-Çin ilişkilerine özgü güven ve yapıcı iş birliği atmosferinde” geçtiği vurgulandı.

Dönem başkanlığını Azerbaycan’ın yürüttüğü CICA’nın 7. Zirvesi, üye ülkelerin, gözlemci ülkelerin ve ortak uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getirecek. Zirvede Azerbaycan’ın dönem başkanlığı öncelikleri çerçevesinde bölgesel iş birliği, bağlantısallık, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma konularının ele alınması bekleniyor.

Çin Halk CumhuriyetiSergey LavrovRusyaİranBaküSon Dakika

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SON DAKİKA: Lavrov ile Wang Yi Bakü’de görüştü: Ukrayna ve İran’daki savaşlar masada - Son Dakika
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