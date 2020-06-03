Lavrov, Libya Dışişleri Bakanı Siyala ve Başbakan Yardımcısı Muaytik ile görüştü - Son Dakika

Lavrov, Libya Dışişleri Bakanı Siyala ve Başbakan Yardımcısı Muaytik ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Lavrov, Libya Dışişleri Bakanı Siyala ve Başbakan Yardımcısı Muaytik ile görüştü, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Libya'daki durumun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya tarafı, çatışmaların en kısa sürede durdurulmasının ve Libya'da önde gelen tüm siyasi güçlerin ve toplumsal hareketlerin katılımıyla kapsayıcı diyaloğun organize edilmesinin önemini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in 23 Nisan'daki inisiyatifini desteklediğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu inisiyatif, var olan sorunlara çözümün bulunmasına ve ülkede tek devlet organlarının oluşturulması için Libyalılar arasında diyaloğun sağlanmasına temel oluşturuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Rus Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi operatörleri faaliyetlerini başlatmaya hazır"

Açıklamada, Libya krizinin çözümü için 19 Ocak'ta düzenlenen Berlin Konferansı'nın kararları ve Birleşmiş Milletler'in 2510 kararı çerçevesinde BM himayesinde uluslararası çabalarının pekiştirilmesine dair konuların ele alındığı aktarıldı.

Rusya ve Libya arasındaki ilişkilerin de görüşüldüğü kaydedilen açıklamada, "Lavrov, Libya'da askeri siyasi durumun iyileşmesinin ardından Rus ekonomi operatörlerinin faaliyetlerini başlatmaya hazır olduğunu doğruladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Trablus'ta Mayıs 2019'da gözaltına alınan Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan isimli Rus vatandaşlarının serbest bırakılması gerektiği vurgulandı. Rus vatandaşlarının Trablus'taki hapishanede bulunmasının, ikili ilişkilerin karşılıklı olarak geliştirilmesine en büyük engel olduğu belirtildi."

Libya, iki Rus vatandaşının ajan olduğunu duyurmuştu

Rus hükümeti, Trablus'ta Mayıs 2019'da gözaltına alınan Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan isimli iki Rus vatandaşının, bir düşünce kuruluşuna bağlı akademik araştırmacı olduğunu savunmuştu.

Ancak Libya hükümeti, daha sonra basına sızdırdığı belgeler aracılığıyla iki Rus vatandaşının Wagner güvenlik şirketine bağlı saha araştırması yapan iki ajan olduğunu duyurmuştu.

Libya hükümeti, "ele geçirdikleri bilgisayar belleğindeki bilgilere göre, Rusların Libya'da bulundukları sürede ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ile ülkenin başına geçmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini, ülke içinde basın, siyaset ve askeri duruma ilişkin kritik raporlar ve planlar hazırladıklarını" açıklamıştı.

Başbakan Yardımcısı, Rusya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 06:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavrov, Libya Dışişleri Bakanı Siyala ve Başbakan Yardımcısı Muaytik ile görüştü - Son Dakika

Son Dakika

Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı         
00:28
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0 Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0         
00:17
Beyazıt Öztürk'ten Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum         
00:00
Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı         
23:57
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi         
23:49
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti         
23:43
İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:25
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor         
23:08
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor         
22:51
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor         
22:31
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı         
22:25
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor         
22:22
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor         
22:15
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti         
22:09
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı         
22:00
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var         
22:00
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak         
21:57
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi         
21:50
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor         
21:44
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü         
21:39
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü         
21:23
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık         
21:19
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti         
21:13
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor         
21:01
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı         
20:58
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor         
20:48
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı         
20:47
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere         
20:44
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
20:41
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 01:12:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lavrov, Libya Dışişleri Bakanı Siyala ve Başbakan Yardımcısı Muaytik ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]