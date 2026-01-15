Lavrov: Üçüncü Taraflar İlişkileri Değiştiremez - Son Dakika
Lavrov: Üçüncü Taraflar İlişkileri Değiştiremez

15.01.2026 11:56
Lavrov, Rusya-İran ilişkilerinin sağlam temellere dayandığını ve ABD'nin müdahalesinin güvenilirliğini azalttığını söyledi.

MOSKOVA, 15 Ocak (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üçüncü tarafların Rusya- İran ilişkilerinin temel niteliğini asla değiştiremeyeceğini söyledi.

Lavrov çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile işbirliği yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarına dair açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Moskova ile Tahran arasındaki ilişkilerin, Rusya ve İran liderlerinin vardığı mutabakata dayandığına dikkat çeken Lavrov, "Liderler iki devletin ve iki halkın çıkarlarına göre hareket ediyor" dedi.

Lavrov, ikili ilişkilerinin doğasının, Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin inşası ve Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru gibi ulaşım altyapısı projelerinin uygulanması da dahil olmak üzere birçok tatbiki projeye yansıdığını belirtti.

Lavrov, "ABD'nin kendi koyduğu tüm normları göz ardı eden bir şekilde hareket ettiği çok açık. Önce küreselleşme adını verdiği bir modeli göklere çıkarırken, hemen ardından bu modelin tüm ilkelerinden vazgeçti. ABD'li mevkidaşlarımızın bu şekilde davranması, pek güvenilir olmadıkları sonucunu çıkarmamıza neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Kendi çalışmalarımıza odaklanıp hem İran ile hem de diğer tüm ticari ve ekonomik ortaklarımızla varılan tüm mutabakatları uygulamalıyız" dedi.

Kaynak: Xinhua

