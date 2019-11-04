Son Dakika Haberleri: Lazio 30 yıl sonra Milano'dan zaferle döndü!
Son Dakika Spor Lazio 30 yıl sonra Milano'dan zaferle döndü!

Lazio 30 yıl sonra Milano'dan zaferle döndü!

6 saat önce

Lazio mücadelenin 25. dakikasında Ciro Immobile'nin golüyle öne geçti.

Lazio 30 yıl sonra Milano'dan zaferle döndü!, System.String[]

Lazio mücadelenin 25. dakikasında Ciro Immobile'nin golüyle öne geçti. Milan, 28. dakikada Bastos'un kendi kalesine attığı golle skora denge getirdi.


Dakikalar 83'ü gösterdiğinde sahneye Joaquin Correa çıktı ve Lazio bir kez daha öne geçti.


Kalan kısa sürede gol olmadı ve Lazio, Milan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Lazio, 30 yıl aradan sonra Milan'ı deplasmanda yenmeyi başardı.


Lazio, Serie A'da 6. galibiyetini aldı ve puanını 21'e yükseltti. Milan ise 13 puanda kaldı. Milan'da Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:12 
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