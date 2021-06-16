LCK Yaz Mevsimi ikinci hafta birinci gün maçları tamamlandı - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta , GenG-Hanwha Life gibi heyecanlı mücadelelerin ardından Kore ligi LCK'de ikinci haftaya Ruler'ın mükemmel Ezreal oyunlarıyla başladık. Diğer yandan ilk haftada beklentilerin üzerine çıkan NongShim RedForce'un iyi gidişatı sürüyor. LCK 2021 Yaz Mevsimi ikinci hafta birinci gün sonuçları şu şekilde:

Nongshim RedForce 2 — 1 DRX

KT Rolster 1 — 2 GenG Esports

Nongshim RedForce üçte üç ile başladı

Birinci haftada önce DWG'yi mağlup eden KT Rolster, ardından Liiv SANDBOX karşısında galip gelmeyi başaran Nongshim RedForce ikinci haftaya ilk dört adayı DRX'i yenerek başladı. Bahar mevsimine göre takımların çok daha odaklandığı bu mevsimde başlarda alınan galibiyetlerin playoff'lar için önemi büyük olacak. Peanut'un ana karar verici olduğu Gori ve deokdam'ın taşıyıcı rollerini üstlendiği sistemde NongShim RedForce kendinden daha yetenekli takımları yenebiliyor. Tıpkı Afreeca Freecs gibi kimse onların bu seviyeye çıkabileceğini düşünmüyordu.

LCK'de ikinci hafta fikstürü Pazartesi gününe kadar günde iki seri ile devam edecek. Bugün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. İşte takvim:

Perşembe

11: 00 T1 vs Fredıt BRION

14: 00 Damwon KIA vs Afreeca Freecs

Cuma

11: 00 Liiv SANDBOX vs Hanwha Life

14: 00 GenG vs Nongshim RedForce

Cumartesi

11: 00 DRX vs Damwon KIA

14: 00 Afreeca Freecs vs KT Rolster

Pazar

11: 00 Liiv SANDBOX vs T1

14: 00 Fredıt BRION vs Hanwha Life