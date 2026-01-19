Macron, Trump'ın Barış Kurulu Davetini Reddetti - Son Dakika
Macron, Trump'ın Barış Kurulu Davetini Reddetti

19.01.2026 22:32
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

Le Monde'nun haberine göre, Macron'a yakın kaynaklar ABD tarafından önerilen Barış Kurulu girişiminin "Gazze bağlamının ötesinde" olduğu ve "özellikle hiçbir koşulda sorgulanmaması gereken Birleşmiş Milletler (BM) yapısı ve ilkelerine saygı konusunda" önemli soru işaretleri yarattığını belirtti.

Ayrıca Elysee'ye kaynakları "Fransa'nın da birçok ülke gibi Barış Kurulu'na davet edildiğini ve önerilen yasal çerçeveyi ortaklarıyla birlikte incelediğini ancak şu aşamada (bu davete) olumlu yanıt vermeyi düşünmediğini" söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Kurulu'na ilişkin yasal metnin hükümlerinin incelendiği bildirilmişti. Açıklamada Fransa'nın BM Sözleşmesi ve Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye ilişkin 2803 sayılı kararına bağlılığı vurgulanmıştı.

Gazze için oluşturulan Barış Kurulu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırdı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

