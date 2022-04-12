Le Pen: "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık" - Son Dakika
Üye Girişi

Le Pen: "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık"

12.04.2022 16:59
Le Pen: "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık"

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık" dedi.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık" dedi.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna kalan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen seçim vaatlerini detaylandırmak, demokrasi ve anlayışını belirtmek için ülkenin kuzeyinde bulunan Normandiya bölgesinin Vernon kentinde basın toplantısı düzenledi. Le Pen, kamusal alanda başörtüsü takmayı yasaklama isteğini yenileyerek, "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık. İslamcı başörtüyü totaliter otoritenin bir işareti olarak görüyorum. Bu kadınları özgür bırakmak istiyorum. Restoranlarda sigara içmek yasaklandı. İnsanlar zorlansalar da zamanla itaat ettiler. Bunlar yasalardır, beğensek de beğenmesek de onlara saygı duyarız. İtaat etmezsen ceza alırsın bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Le Pen yasama seçimlerinde oransal temsilin getirilmesi, cumhurbaşkanının görev süresi için yenilenemez 7 yıllık bir görev süresinin belirlenmesi, vatandaş girişimli referandumların yapılması dahil olmak üzere demokrasi önerilerini de açıkladı.

İKİNCİ TUR 24 NİSAN'DA

Sandık çıkış anketlerine göre, 24 Nisan'da yapılacak olan ikinci tur 12 aday arasında oyların yüzde 28.6'sini alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23.9'unu alan Le Pen arasında yapılacak. IFOP anket şirketine göre ikinci turda Macron, oyların yüzde 51'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.

(Melike Yazır/ İHA)

YORUMLAR
500
Skandal fotoğraf! İslam düşmanı Fransız aday Marine Le Pen ırkçılığını böyle ilan etti: Siyah kadına tek parmağıyla dokundu Skandal fotoğraf! İslam düşmanı Fransız aday Marine Le Pen ırkçılığını böyle ilan etti: Siyah kadına tek parmağıyla dokundu Fransa seçimleri ne diyor? Fransa seçimleri ne diyor? Fransa'da İkinci Turdan Neler Bekleniyor? Fransa'da İkinci Turdan Neler Bekleniyor?

Marine Le Pen, Yasa Tasarısı, baş örtüsü, Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Le Pen: 'Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık' - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
16:18 Yabancı uyruklu adam, vapurda genç kızın görüntülerini çekti, sosyal medya ayağa kalktı
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:11:05. #1.13#
SON DAKİKA: Le Pen: "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement