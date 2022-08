Yerli MOBA oyunu Hit and Boom çıktı!

League of Legends, DOTA 2, Heroes of the Storm, Apex Legends gibi oyunlardan esinlenerek Funverse Games tarafından geliştirilen yerli MOBA oyunu Hit and Boom, Steam ve Epic Games Store platformlarından oyuncuların beğenisine sunuldu.

Yerli MOBA oyunu Hit and Boom alfa test döneminde!

Funverse Games daha önce oyunları milyonlarca indirilmiş tecrübeli ekibiyle MOBA alanında iddialı ürünler yayınlamaya hazırlanıyor. Öncelikle PC, daha sonra 2023 planları içerisinde mobil ve konsol platformlarına da çıkacak oyunları ile kullanıcıların gönüllerini çalmaya hazırlanıyor.

Hit and Boom Alfa Testine katılmak için kayıt formunu doldurmanız yeterli. Sonrasında mailinize yollanacak kod ile Steam platformu üzerinden oyunu kütüphanenize ekleyip oynamaya başlayabilirsiniz. Ayrıca alacağınız sınırlı sayıdaki kodlardan arkadaşlarınızı davet edebilmeniz için ekstra kodlar, ilk kayıt olan 1000 kişiye hediye edilecektir. Formu doldur, oyunu ilk deneyen siz olabilirsiniz.

Form linki: https://forms.gle/5F5rdiWx3wvUCnts5

Alfa Test döneminde neler olacak?

Alfa test dönemi, tamamen oyunun ilk sürümünü deneyeceğimiz aktif bir geliştirme süreci olarak ilerleyecek. Geliştiricinin beklentisi, oyundaki hataların ya da eksikliklerin bulunabileceğini göz önünde bulundurmanız ve Hit and Boom'un geliştirilebilmesi için ekibe geri dönüş sağlamanız. Bu sayede Hit and Boom'u sizlerin de istediği en üst noktaya çıkarabiliriz.

Oyunu deneyimlediğimiz Alfa test dönemi boyunca Funverse Games'in sadece sizlere özel ödülleri olacak:

Her Boombot ve silah için "Godlike" Siyah Kostümler: Bu kostümler sadece alfa sürecinde oyunu deneyen kişilere verilecek. 6 haftalık bir süre boyunca günlük giriş ödülü olarak kostümlerinizi alabileceksiniz. Aldığınız tüm siyah kostümler hesabınızda kalacak.

Discord, Reddit, vb. sosyal medya platformlarında "Alfa Tester" etiketi

Oyun içi "Alfa Tester" çerçevesi ve isim etiketi

Arkadaşlarınızla oyunu deneyimleyebilmeniz için fazladan steam anahtarlarını sizlere ileteceğiz (İlk 100 kişi sınırlı).

Özel Çekilişlere Katılım Hakkı

Hit and Boom özellikleri neler?

Hit and Boom, Battle Royale modu dahil olmak üzere türlü oyun modlarıyla oyunculara yenilik getirmeye çalışan MOBA türünde bir oyundur. Hızlı ve aktif oyun yapısına odaklanan Hit and Boom'u ister arkadaşlarınla istersen de diğer oyuncularla üçer kişilik takımlar halinde deneyimleyebilirsin. Dilediğin Boombot'u seçip savaş stiline göre istediğin silahı kuşanabilirsin. Farklı takım kompozisyonları ile rakiplerine üstünlük kurabilirsin.

Hit and Boom evreninde her şey, bulunduğumuz evrende mitolojilerin günümüze kadar ulaşabilmeleri ile başlıyor. İnsanların tanrılara olan inançlarının gittikçe azalmasından dolayı mitolojik tanrılar güçlerini kaybetmeye başlamıştı. İnsanları kendilerine karşı tekrardan inançlı hale gelmesi için çeşitli yollar deneseler de çok başarılı olamadılar. İlerleyen zamanlarda ise MothTech adında şirket tanrılara bir teklif ile çıkageldi: Bir Savaş Arenası.

İlk olarak 4 mitoloji bu fikri kabul etti ve şirketleşerek silahlarını üretmeye başladı. Bu şirketler Olympos Labs, Valhalla Industries, Amun Syndicates ve Kayra Corps'tu. İlk silahlar üretildi ve savaş arenasına inildi. İnsanlar böyle bir gösteri için arenayı hınca hınç doldurmuştu. Tanrılar ilgiden memnundu ve kazanmak için her şeylerini ortaya koymaya kararlılardı. Artık sıra mitolojileri için arenaya inen savaşçılardaydı.

Funverse Games neler yapıyor?

Funverse Games, yenilikçi teknolojileri kullanarak, sürükleyici evrenler içeren sıradışı oyunlar yaratmak üzere yola çıkmış bir türk oyun firmasıdır. Kurucularının geçmişte Hi Games, Funmoth Games ve Game Factory gibi girişimleri olmuş, Fenerbahçe SK, Hasbro Nerf gibi önemli IP'lerle çalışma şansı yakalamıştır. Odaklandığı MOBA janrasının yanı sıra, çevrimiçi çok oyunculu farklı janralardaki diğer oyunları da 2023 itibarıyla yayınlanacaktır.

"Free to Play" ve "Play and Earn" gelir modelli oyunlara odaklanarak, kendi hibrit bir modelini yaratan oyun firması, bu alanda yeni fırsatlar yaratarak, oyuncuları ve sektördeki diğer oyuncuların deneyimlerini en üst seviyeye çıkartmak için çalışmaktadır. Son yıllarda çıkardığı Unicornlar ile ön plana çıkan Türk oyun sektöründe öne çıkan oyun firmalardan birisi haline gelmeyi amaçlayan Funverse Games, 55 kişilik tecrübeli ekibiyle PC, mobil ve konsol platformlarına yoğunlaşmış durumdadır.