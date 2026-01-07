Lefkoşa'da Otomobil Galerisine Silahlı Saldırı - Son Dakika
Lefkoşa'da Otomobil Galerisine Silahlı Saldırı

07.01.2026 12:39
KKTC'de bir otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, 16 yaşındaki zanlı yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da dün bir otomobil galerisine silahlı saldırı düzenleyerek 2 kişiyi yaralayan 16 yaşındaki saldırgan, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da dün bir otomobil galerisine silahlı saldırı düzenleyerek 2 kişiyi yaralayan zanlı bugün yakalandı. Lefkoşa Fuar Alanı karşısında bulunan bir iş yerinde yemek yerken tespit edilen zanlı, Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi'nin müdahalesi sonucunda gözaltına alındı. Yetkililer, zanlının kimliğini 2009 doğumlu Abdullah K. olarak açıklarken, müdahale sırasında zanlının belinde 2 tabanca ve mermi bulunduğunu belirtti. Lefkoşa polisinin açıklamasına göre, 16 yaşındaki saldırgan adaya dün Gaziantep şehri üzerinden geldi. Yaşı nedeniyle adaya yalnız gelmediği düşünülen zanlının iş birlikçileri olduğundan şüpheleniliyor. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken zanlı Abdullah K. bugün Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılacak.

Ne olmuştu?

Dün başkent Lefkoşa'daki Uluhan Otomobil Galeri'ye saat 10.00 sıralarında düzenlenen saldırıda 2 çalışan yaralanmıştı. Çalışanlar, olay yerine gelen ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, açılan ateş sonucu galeri önünde bulunan bazı araçlara da kurşun isabet etmişti. Görgü tanıkları, saldırganın motosikletle olay yerine geldiğini, motosikletten indikten sonra galeriye art arda ateş açtığını ve hızla bölgeden uzaklaştığını söylemişti. Polis, saldırganın kimliğinin belirlenmesi için bölgede güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye almış ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

