LEGO Education AI ile Yeni Eğitim Çözümü
12.01.2026 16:37
LEGO Education, anaokulu ile 8. sınıf için uygulamalı AI eğitimi çözümünü tanıttı.

LEGO Education, bilgisayar bilimi ve yapay zeka için uygulamalı öğrenme çözümünü tanıttı.

LEGO Education, anaokulu ile 8. sınıfları kapsayan yeni uygulamalı bilgisayar bilimi ile yapay zeka (AI) çözümü ve müfredatını duyurdu. Nisan 2026'dan itibaren dağıtımına başlanacak olan LEGO Education Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka ile birlikte okulların ihtiyaç duyduğu bilgisayar bilimi ve yapay zeka eğitimine erişimin genişletilmesi hedefleniyor.

LEGO Education Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Ürün Direktörü Atish Gonsalves, "Çocukların kulaklıklarla bilgisayarlarda bireysel olarak çalıştığı sınıflardan uzaklaşarak birlikte öğrendiği, inşa ettiği ve kodlama yaptığı bir sınıf vizyonumuz var. Öğrenciler, dört kişilik gruplar halinde iş birliği yaparken öğretmenler, kullanıma hazır materyallerle uygulamalı dersler işleyebiliyor" dedi.

LEGO Education Ürün Deneyimi Direktörü Andrew Sliwinski, "Gelecek, sadece teknolojiyi kullanmakla kalmayan, aynı zamanda onu anlayan, sorgulayan ve sonuçta onunla daha iyi bir dünya kuran çocuklar tarafından yönetilecek. AI, inanılmaz öğrenme fırsatları sunuyor ama hedefli ve dikkatli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu nedenle LEGO Group'un çocuk güvenliği, gizliliği ve sağlığı değerlerine dayalı bir sınıf çözümü geliştirdik. LEGO Education Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka ile çocuklar, yapay zekayla uğraşarak teknolojinin güvenli ve sorumlu bir şekilde nasıl çalıştığını daha iyi anlıyor" dedi.

Rapora göre; pek çok öğretmenin öğrencilerini bu kavramlarla tanıştıracak doğru araçlara sahip olmadığını ortaya koydu. Hatta dünya çapında öğretmenlerin yarısından fazlası, mevcut kaynaklarla öğrencilerin "sıkıldığını" söylüyor ve neredeyse yarısı, bilgisayar biliminin öğrencilere hitap etmediğini ve ilgi alanlarıyla veya günlük hayatlarıyla bağlantılı olmadığını söylüyor. Dünya çapında öğretmenlerin yüzde 69'u, yapay zeka okuryazarlığının öğrencilerin geleceği için hayati önem taşıdığına inanırken, yüzde 40'ı okullarının bu dersi sorumlu bir şekilde öğretmeye hazır olmadığını söylüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

