Leicester City, deplasmanda Burnley'ye 2-1 mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Leicester City deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geldi. Turf Moor'da oynanan mücadeleyi Burnley 2-1'lik skorla kazandı.

Leicester City, 33. dakikada Barnes'ın golüyle öne geçerken, Burnley'ye galibiyeti getiren goller 56. dakikada Wood ve 79. dakikada Westwood'dan geldi. Leicester City'ye Jamie Vardy 68. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

ÇAĞLAR 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. mağlubiyetini alan Leicester City 45 puanda kalırken, 4 maç sonra kazanan Burnley ise puanını 27 yaptı.

Premier Lig'in 24. haftasında Leicester evinde Everton'ı konuk edecekken, Burnley ise deplasmanda Manchester United'a konuk olacak.