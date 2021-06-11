Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi

Attila Szalai için Leicester City'den resmi girişim. İngiliz devi, Fenerbahçe'nin Macar stoperi için kulübe 10 milyon euroluk resmi transfer mektubu gönderdi. Bonuslarla birlikte bu rakam 13 milyon euroları buluyor. Fenerbahçe ise bu teklifi düşünüyor. Ancak Sarı-Lacivertliler, EURO 2020'nin bitimine kadar satış yapma konusunda temkinli.

ÇAĞLAR'IN PARTNERİ OLACAK

Solak stoper Szalai, hamle savunmacısı olan Türk stoper Çağlar'ın partneri olacak. İngiliz ekibi Szalai ile geriden oyun kuracak, defansif yükü ise Çağlar üstlenecek. EURO 2020'nin ardından başarılı stoperin Premier Lig'e gitme ihtimali kuvvetle muhtemel.