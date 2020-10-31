Leipzig, Bundesliga'da ilk mağlubiyetini Borussia Mönchengladbach karşısında aldı
31.10.2020 23:05
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 1-0 yenildi Medipol Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda yer alan Leipzig, Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Park'ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 1-0 yenildi
Medipol Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda yer alan Leipzig, Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Park'ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.
Ev sahibi ekip 60. dakikada Hannes Wolf'un attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Böylelikle bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan Leipzig 13 puanla, 15'er puanı bulunan Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardından 3. sıraya geriledi.
Borussia Mönchengladbach ise puanını 11'e çıkardı.
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