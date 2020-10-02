Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone bebek mi bekliyor?

Çiftin bir bebek beklediği haberleri basına yansıdı. Hatta DiCaprio ve Morrone'nun yeni projeleri de bebekleri için reddettiği öne sürülüyor. Leonardo DiCaprio ile Camilla Morrone, 2 buçuk yıldır birlikteler.

Camila Morrone, ünlü oyuncu Al Pacino'nun üvey kızı. Aslında her ne kadar evlenmemiş olsalar da Morrone'nin annesiyle Al Pacino uzun süre ilişki yaşadı. Model Morrone de Pacino'yu üvey babası olarak tanıttı. Camila Morrone, üç yıl önce bir Türk plaj giyimi firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapmıştı. Morrone o dönemde çekim için Türkiye'ye de gelmişti.

Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone, bir süre önce aralarındaki yaş farkı nedeniyle gündeme gelmişlerdi. DiCaprio, kendisinden 22 yaş genç bir kadınla birlikte olduğu için eleştirilmişti. Bu eleştirilere ise Camila Morrone "yetişkin bir insan kendisinden büyük ya da küçük biriyle flörte edebilir, bunda bir sorun yok" diye yanıt vermişti.