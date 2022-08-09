Honor of Kings'in kapalı beta testi Türkiye'deki oyunculara açıldı - Son Dakika
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Honor of Kings'in kapalı beta testi Türkiye'deki oyunculara açıldı

09.08.2022 13:02
Honor of Kings'in kapalı beta testi Türkiye'deki oyunculara açıldı

Level Infinite ve TiMi Studio Group, Honor of Kings'in kapalı beta testinin Türkiye'deki Android kullanıcıları için bugünden itibaren başladığını duyurdu.

Türkiye'deki oyuncular Google Play'in arama kısmına Honor of Kings yazarak oyunu indirebilir ve dünyanın en çok oynanan mobil MOBA oyununu Türkçe yerelleştirilmiş içerikle birlikte oynamaya başlayabilirler. iOS kullanıcıları için oyun, sonraki test aşamalarında indirilebilir olacak.

Honor of Kings heyecanı artık Türkiye'de

Bu betada oyuncular, temel oyun deneyimi ve dengeli bir oynanışın test edileceği oyunun erken bir versiyonunu deneyimleyecek. Ayrıca sınırlı oyun modları arasında, tamamı kendine has tasarım ve özelliklere sahip olan 60 benzersiz kahraman arasından seçim yaparak oynayabilecek ve oyunun efsanevi hikayesini keşfedebilecekler.

Test dönemi boyunca Honor of Kings ekibi, oyunculardan özellikle oyun deneyimi, ağ bağlantısı ve yerelleştirme gibi konularda mevcut içerikler ve sonraki geliştirmeler için geri bildirim yapmasını istiyor.  Yapım, tüm oyunculara en eğlenceli, dopdolu içeriğe sahip ve kolay oynanabilir rekabetçi oyun deneyimini yaşatmak için tasarlanan bir 5v5 mobil MOBA oyunu.

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Honor of Kings'te herkes, hangi rolü seçtiğinden (Tank, Savaşçı, Suikastçi, Büyücü, Nişancı veya Destek) bağımsız olarak savaş sırasında önemli bir rol üstlenebilecek ve takımının başarısına yardım edebilecek. Oyuncuların oyun içi ne kadar harcama yaptıklarına  göre değil, yetenek ve taktiklerine göre başarılı olabildiği Honor of Kings'in mottosu "Ücretsiz oyna, adilce kazan".

TiMi Studio Group tarafından geliştirilen Honor of Kings, 2015 yılında Çin'de piyasaya çıktıktan sonra büyük bir başarı yakalayarak 2020 yılında 100 milyon Günlük Aktif Oyuncu sayısına ulaşmıştı. Renkli kahraman kadrosu, ateşli savaş alanı ve Hans Zimmer, Joe Hisaishi, Howard Shore gibi dünyaca ünlü bestecilerin oyuncuları başarı için tetikleyen müzikleriyle dünyanın her yerindeki oyuncuları benzersiz ve etkileşimli dünyasına dahil ediyor.

Eğer Android kullanıcısıysanız linke tıklayarak oyunun beta testine katılabilirsiniz: Honor of Kings Google Play

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Honor of Kings'in kapalı beta testi Türkiye'deki oyunculara açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Honor of Kings'in kapalı beta testi Türkiye'deki oyunculara açıldı - Son Dakika
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